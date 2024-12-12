مقتل وزير اللاجئين الأفغاني بانفجار

قُتل وزير اللاجئين الأفغاني خليل الرحمن حقاني، أمس، جراء انفجار وقع في مقر وزارته، بحسب ما أبلغ مصدر حكومي وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح المصدر: «للأسف وقع انفجار في وزارة اللاجئين، ويمكننا أن نؤكد أن الوزير خليل الرحمن حقاني قد قتل بمعية عدد من زملائه». وخليل الرحمن هو عم وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

وكشفت تقارير صحافية محلية عن مقتل عدة أشخاص في التفجير، دون معرفة تفاصيل حول الجهة التي تقف وراء الحادث، وتتحمل شبكة حقاني المسؤولية عن بعض من أكثر الهجمات دموية ضد الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الغرب. وتراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم إثر الانسحاب الأمريكي في صيف 2021، إلا أن الفرع المحلي لتنظيم داعش (ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد، وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت المدنيين والأجانب ومسؤولي حركة طالبان.