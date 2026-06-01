إطلاق 8 من طيور "أبو منجل المتوج" في البرية بعد عقود من انقراضها في اليابان

شهدت اليابان إطلاق ثمانية من طيور "أبو منجل المتوج" في البرية ببلدة تقع في شمال وسط البلاد، بعد عقود من انقراض هذا النوع من الطيور في البلاد.

وانطلقت الطيور الثمانية المهددة بالانقراض من أقفاصها الخشبية، خلال مراسم أقيمت أمس الأحد، بمدينة هاكوي الواقعة في منطقة نوتو، حيث شوهدت آخر مرة في البرية.

ويشار إلى أن هذه الطيور البيضاء تعرف في اليابان باسم "توكي"، وموطنها الأصلي هو شرق آسيا، وتشتهر بتدرجات ألوانها البرتقالية الوردية تحت أجنحتها، وبالعلامات الحمراء الزاهية حول عيونها.

وهلل السكان فرحا عندما طارت الطيور في السماء، في اللحظة التي قام فيها ولي العهد الياباني أكيشينو، وزوجته كيكو، ومسؤولون آخرون، بقص شريط حول الأقفاص الخشبية.

وكانت طيور "أبو منجل" قد انقرضت في جزيرة "هونشو" الرئيسية خلال سبعينيات القرن الماضي، بسبب عمليات الصيد الجائر والتدهور البيئي. ونفق آخر طائر ياباني من نوع "أبو منجل" في عام 2003 على جزيرة سادو.

إلا أن هذه الطيور عادت إلى الحياة بفضل دعم الصين لبرامج التكاثر. ففي عام 1999، نجح التكاثر الاصطناعي لزوج من الطيور كانت قد تبرعت به الصين، في ولادة أول فرخ ياباني من طير "أبو منجل المتوج" في الأسر، بحسب بيانات وزارة البيئة.

ومنذ ذلك الحين، ساهمت جهود التكاثر والحفاظ على الطيور، في تعافي أعداد هذه الطيور. وفي عام 2008، تم إطلاق 10 طيور من مركز سادو لحماية الطيور، في البرية بالجزيرة، حيث ارتفع عددها إلى نحو 500 طائر، بحسب وزارة البيئة.

وتم اعتبار إطلاق هذه الطيور المحببة كـ"فأل حسن" لسكان منطقة نوتو، التي لا تزال تتعافى من آثار الزلزال المدمر الذي ضربها في عام 2024.