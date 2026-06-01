كوريا الجنوبية واليابان تستأنفان مناورات بحرية بعد توقفها 9 سنوات

أعلنت كوريا الجنوبية، إجراء أول مناورة بحث وإنقاذ بحرية مشتركة مع اليابان، لأول مرة منذ تسع سنوات، وذلك فيما يسعى البلدان لتجاوز خلافاتهما، وتوحيد الجهود في مواجهة التهديدات المشتركة، خاصة في ظل تصاعد التوترات بين البلدين والصين.

وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن المناورة المشتركة ستُجرى في السابع من يونيو الجاري، جنوب شرقي جزيرة جيجو. وأوضحت الوزارة أن كوريا الجنوبية ستشارك بسفينة برمائية، بينما ستنشر اليابان مدمرة مزودة بنظام إيجيس. وأكدت الوزارة أن المناورة ذات طابع إنساني.

وجاء الإعلان عقب لقاء جمع بين وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، ووزير الدفاع الكوري الجنوبي، آن جيو باك، على هامش قمة الأمن الآسيوي في سنغافورة، المعروفة باسم «حوار شانغريلا».

كما ذكرت وكالة «يونهاب»، أن الوزيرين ناقشا اتفاقية دعم لوجستي عسكري ثنائية.

وتُجرى المناورات التي تُقام كل عامين، والتي انطلقت في عام 1999، للتدريب على إجراءات الاستجابة المنسقة، في حال وقوع حوادث بحرية في المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية.