تداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز.. حتى "الشيبس" لم يسلم

بدأت عبوات بعض الوجبات الخفيفة في اليابان تتحول إلى اللونين الأسود والأبيض، بعدما تسببت الحرب في إيران في اضطراب إمدادات أحد المكونات المستخدمة في الأحبار الملونة.

وقالت شركة كالبي اليابانية، ومقرها طوكيو، والمتخصصة في إنتاج رقائق البطاطس وحبوب الإفطار، إن محتوى المنتجات لم يتغير، وتباع منتجات الشركة الشهيرة في متاجر اليابان المنتشرة، كما تُصدر إلى الولايات المتحدة والصين وأستراليا.

وقالت الشركة في بيان هذا الأسبوع: "يهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في الحفاظ على استقرار إمدادات المنتجات".

وأضافت الشركة أن التغيير سيشمل 14 منتجا اعتبارا من 25 مايو، مع تقليص ألوان الطباعة إلى لونين فقط، مشيرة إلى أن ذلك ضروري للتعامل بمرونة مع التغيرات الجيوسياسية.

ولم يتضح بعد المدة التي سيستمر فيها هذا التغيير، بحسب الشركة التي تأسست عام 1949 ويعمل لديها أكثر من 5 آلاف موظف.

ويُعد هذا الإجراء أحدث تداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط ومنتجات أخرى، إضافة إلى حدوث اختناقات في الإمدادات.

وتعتمد اليابان بشكل شبه كامل على واردات النفط. ويستخدم منتج نفطي أساسي يعرف باسم "النافثا" في صناعات متعددة مثل البلاستيك والأحبار. وحتى الآن تعاملت اليابان بهدوء نسبي مع هذه المخاوف، مع سعي الحكومة إلى طمأنة الأسواق بالإشارة إلى احتياطيات البلاد النفطية.

لكن التغيير الواضح في عبوات رقائق البطاطس لا يمكن تجاهله.

وكانت رقائق كالبي المملحة قليلا، المعروفة باسم "أوسو شيو"، تباع سابقا في عبوات برتقالية زاهية تحمل صورة رقائق صفراء وشخصية كرتونية لرجل بطاطس يرتدي قبعة.

أما العبوات الجديدة فتقتصر على كتابة أحادية اللون فقط.