باكستان: سلّمنا واشنطن رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب

ذكر ‌مسؤول ​حكومي باكستاني اليوم الأحد أن إسلام اباد تلقت ⁠رد طهران على مقترح ‌أمريكي بشأن الحرب مع إيران، ‌وأنها أرسلت الرد ‌إلى ‌واشنطن.

ولم يدل ‌المسؤول بمزيد ​من التفاصيل ‌عن ​المقترح.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال، الجمعة، إن إدارته تتوقع تلقي رداً من إيران في وقت لاحق من مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بشأن مقترح أميركي يهدف إلى إنهاء الحرب.

وفي تصريحات للصحفيين من أمام البيت الأبيض، امتنع ترامب عن الإفصاح عما إذا كان يعتقد أن إيران تتعمد تأخير العملية.

وعندما سألته مراسلة "سي إن إن" عما إذا كان قد تلقى ردا من إيران، قال: "من المفترض أن نتلقى ردا منهم الليلة".