إندونيسيا تحدد موقع مفقودين سنغافوريين بعد ثوران بركان أودى بثلاثة أشخاص

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم السبت تحديد موقع اثنين من مواطني سنغافورة فُقدا عقب ثوران بركان دوكونو في جزيرة هالماهيرا بالمحيط الهادي، في وقت أكدت فيه تقارير وفاة ثلاثة أشخاص جراء الثوران البركاني.

وقال إيوان رامداني، رئيس وكالة الإنقاذ الإندونيسية، إن فرق البحث حددت إحداثيات المفقودين قرب حافة فوهة البركان الرئيسية باستخدام طائرات مسيرة وروايات شهود، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانا على قيد الحياة.

وأضاف المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث عبد المهاري أن الاثنين يبدوان على بعد يتراوح بين 20 و30 مترا من حافة الفوهة.

وفي السياق، قال رئيس الشرطة إيرليشسون باساريبو إن ناجين أفادوا بأن المفقودين الثلاثة لقوا حتفهم جراء الثوران، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن إندونيسي مفقود منذ بدء ثوران البركان أمس الجمعة، حين قذف الرماد إلى ارتفاع بلغ 10 كيلومترات.

ونشرت السلطات نحو 100 من رجال الإنقاذ والعسكريين والشرطة، إلى جانب طائرتين مسيرتين مزودتين بأجهزة استشعار حرارية، للتركيز على عمليات البحث حول الفوهة التي يبلغ قطرها نحو 700 متر، وسط صعوبات ناجمة عن التضاريس الوعرة والانفجارات المستمرة.

وكانت السلطات قد أجلت أمس 17 شخصا، بينهم سبعة سنغافوريين و10 إندونيسيين، فيما لم ترد تقارير عن تعطل الرحلات الجوية بسبب الثوران.

وتقع إندونيسيا ضمن "حزام النار" في المحيط الهادي، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كثيفا نتيجة وقوعها فوق صفائح تكتونية نشطة.