كوريا الشمالية تعلن عدم الالتزام بمعاهدات منع انتشار الأسلحة النووية

أكدت وكالة الأنباء ​المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن البلاد ‌غير ​ملزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية، وسط مواصلة تصديها للضغوط والعقوبات الدولية التي تهدف لتفكيك برنامجها النووي.

ونقلت الوكالة عن كيم سونج الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة ⁠القول في بيان أن موقف كوريا الشمالية كدولة لديها أسلحة ‌نووية "لا يتغير وفقا للتصريحات الرنانة أو الرغبة ‌أحادية الجانب لأطراف خارجية".

وقال كيم "أندد وأرفض بأشد العبارات ‌الأعمال اللصوصية والمخزية التي ‌تقوم بها دول بعينها من بينها الولايات المتحدة معترضة على ​حق جمهورية كوريا ‌الشعبية الديمقراطية ​الواقعي والعادل في امتلاك أسلحة ⁠نووية".

وصادقت كوريا الشمالية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1985، قبل أن تعلن انسحابها ​منها ⁠نهائيا عام ⁠2003 بعد خلاف مع الولايات المتحدة. ولا تزال شرعية هذا الانسحاب مثار جدل.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قمتين عامي 2018 و2019، قبل أن تنهار المفاوضات بشأن ترسانة بيونجيانج النووية.

وأشار الزعيم الكوري الشمالي العام الماضي إلى استعداده للقاء ترامب مجددا إذا ‌تراجعت الولايات المتحدة عن مطالبها بالتخلي عن الأسلحة النووية.

وأقامت كوريا ​الشمالية منشآت نووية في جميع أنحاء الدولة، ويقدّر بعض المحللين أنها ربما أنتجت ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع ما يصل إلى ​90 رأسا نوويا.