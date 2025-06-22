إسرائيل وإيران تتبادلان القصف

لا تزال الحرب بين إسرائيل وإيران سجالاً مع دخولها يومها العاشر، ففيما شنت إسرائيل هجوماً على عدد من المواقع في قم وأصفهان وغيرهما، أطلقت إيران أسراباً من المسيرات ودفعات من الصواريخ إلى شمال ووسط إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل أنها قتلت 3 قياديين في الحرس الثوري الإيراني وقصفت موقعاً نووياً في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء الحرب. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه قضى على القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري سعيد إيزادي، قائلاً إنه كان حلقة الوصل بين إيران وحركة حماس.

وأوضح أنه استُهدِف داخل شقة اختباء سرية في منطقة قم جنوب طهران. وأفاد الجيش بالقضاء على بهنام شهرياري، مشيراً إلى أنه قائد وحدة نقل الوسائط القتالية التابعة لفيلق القدس، وذلك في غارة على سيارته في غرب إيران، والقيادي الآخر في الحرس أمين بور جودكي. من جهتها، أفادت وكالة إيسنا، بمقتل 4 عناصر من الحرس الثوري في ضربة إسرائيلية استهدفت معسكر تدريب في تبريز بشمال غرب البلاد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مجدداً موقعاً نووياً في أصفهان، مشيراً إلى استهداف منشأة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي. وأوضح أكبر صالحي، معاون الشؤون الأمنية في محافظة أصفهان، أن الهجمات الإسرائيلية ألحقت أضراراً بالمنشأة دون أن تسفر عن خسائر بشرية.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ورشة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في الموقع تعرضت لضربة إسرائيلية، مضيفاً: لم يكن هناك مواد نووية، ولن تكون للهجوم تالياً أي تداعيات على صعيد الإشعاعات في محيطه. كما ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه شن غارات على بنية تحتية لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران، وبنى تحتية عسكرية في جنوب غرب البلاد.

في المقابل، أعلنت إيران، إطلاق عدة أسراب من المسيرات ودفعات من الصواريخ خلال الليل، مؤكدة مواصلة العمليات المركبة بالمسيرات والصواريخ. كما أعلنت إيران، في وقت لاحق، أنها شنت هجوماً جديداً بطائرات مسيرة مما يعرف بطائرات هجومية انفجارية.

وفي إسرائيل، أفاد جهاز الإسعاف، بأن ضربة طائرة مسيرة أصابت مبنى سكنياً من طبقتين في شمال إسرائيل، مشيراً إلى أن طواقمه لم تعثر على أي ضحايا في الموقع. وأتى ذلك بعدما حذر الجيش من تسلل قطعة جوية معادية في منطقة بيسان. كما أفادت أجهزة الإسعاف، عن اندلاع حريق على سطح مبنى في وسط إسرائيل، بدون ذكر ضحايا. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد عدد من الطائرات المسيرة واعتراضها في مناطق شمال البلاد، بعد تأكيده أن إيران أطلقت 40 مسيرة خلال الليل.

وأعلنت وزارة الصحة في إيران، أمس، أن 400 شخص على الأقل غالبيتهم مدنيون، قتلوا جرّاء الضربات التي بدأت إسرائيل شنها على البلاد. وقال الناطق باسم الوزارة، حسين كرمان بور: «حتى هذا الصباح، حصدت الهجمات الإسرائيلية حياة أكثر من 400 إيراني.. وأصابت 3056 آخرين بجروح».

اعتقالات

إلى ذلك، اعتقلت إيران 22 شخصاً للاشتباه في أن لهم صلات بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. واحتجزت السلطات المشتبه بهم في محافظة قم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن شرطة المخابرات المحلية. وأشارت الوكالة، إلى الاشتباه في أن المحتجزين كانوا على تواصل مع أجهزة التجسس التابعة لإسرائيل، كما أنهم متهمون بتأليب الرأي العام ودعم إسرائيل.

تهديد

في الأثناء، هدد الحوثيون، باستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر، حال تدخلت واشنطن إلى جانب إسرائيل في الحرب ضد إيران. وقال الحوثيون في بيان: «في حال تورط الأمريكي في الهجوم على إيران مع إسرائيل، فإننا سوف نستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر».

هجوم

في الأثناء، أعلنت إسرائيل، أنها أحبطت محاولة إيرانية لشن هجوم على إسرائيليين في قبرص. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في منشور على منصة «إكس»: «الحرس الثوري الإيراني حاول تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين في قبرص»، مضيفاً: «بفضل جهود سلطات الأمن القبرصية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تم إحباط الهجوم».