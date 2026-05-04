إجلاء أكثر من 300 عائلة في الفلبين بسبب تصاعد الرماد من بركان ثائر

تم إجلاء أكثر من 300 عائلة في الفلبين بعد تصاعد كميات هائلة من الرماد انبعث من بركان مايون خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب انهيار رواسب الحمم البركانية من منحدراته، حسبما قال مسؤولون اليوم الاثنين.

وقال تيريسيتو باکولكول، مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، إنه لم يحدث ثوران انفجاري من مايون، الذي يثور بشكل طفيف ومتقطع منذ يناير/كانون الثاني، لكن رواسب ضخمة من الحمم البركانية على منحدره الجنوبي الغربي انحدرت فجأة في تدفق بركاني فتاتي، وهو انهيار من الصخور الساخنة والرماد والغاز، قبل حلول ليل السبت.

وذكر مسؤولون أنه لم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات، لكن سحبا هائلة من الرماد تناثرت فوق 87 قرية في ثلاث بلدات، مما فاجأ الكثيرين وأبطأ حركة سائقي السيارات بسبب ضعف الرؤية.

وقال كالو بالدو، عمدة بلدة كاماليج الواقعة بالقرب من سفح البركان: "كان تساقط الرماد كثيفا جدا وكانت الرؤية معدومة ".

وصرح بالدو لوكالة أنباء أسوشيتد برس(أ ب) بأن "بعض القرويين أصيبوا بالذعر لكننا نصحناهم بالهدوء".

وقال باکولكول عن حالة مايون اليوم الاثنين: "الوضع هادئ مرة أخرى الآن ولكن الخطر موجود دائما".

ويعد البركان الذي يبلغ ارتفاعه 2462 مترا (8077 قدماً) أحد أهم عوامل الجذب السياحي في الفلبين بسبب شكله المخروطي المثالي تقريبا، لكنه أيضا الأكثر نشاطاً من بين 24 بركانا في البلاد.