فيضانات في ماليزيا وتايلاند وولاية تاميل نادو بالهند

ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب تايلاند إلى 25 قتيلاً، وحصيلة قتلى انهيار أرضي في أوغندا إلى 28، فيما تتابع الهند تداعيات الفيضانات في ولاية تاميل نادو.

وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن الفيضانات ضربت 12 محافظة جنوب البلاد، منذ أواخر نوفمبر الماضي، وأثرت على 660 ألف عائلة، وتسببت في نزوح أكثر من 22 ألف شخص في محافظات باتاني وناراثيوات وسونغكلا ويالا.

ماليزيا وأوغندا

وتسببت الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية في مصرع عدد من الأشخاص ونزوح عشرات الآلاف في ماليزيا. وأفاد المركز الوطني لإدارة الكوارث في ماليزيا - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أمس، بأن الفيضانات أدت إلى مصرع ستة أشخاص علاوة على نزوح قرابة 91 ألف شخص في أنحاء ثماني ولايات عن منازلهم وانتقالهم للعيش في مدارس أو مراكز إغاثة مؤقتة، مشيراً إلى أن 88 % من النازحين من ولايتي «كلنتان» و«ترينجانو» الواقعتين في شمال شرق البلاد.

وفي أوغندا ارتفع عدد قتلى انهيار أرضي وقع الأسبوع الماضي إلى 28. وأفادت الشرطة بالعثور على جثتي طفلين (ثلاث سنوات) من بين جثث جرى انتشالها من الوحل في شرق البلاد، ما يرفع عدد قتلى الانهيار الأرضي الذي تسبب في طمر عدد من القرى إلى 28، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

ووقع الانهيار الأرضي الأربعاء الماضي على منحدرات جبل إلجون، وهو بركان خامد يقع على الحدود مع كينيا، على بعد نحو 300 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة كمبالا. وكانت السلطات تخشى في البداية من فقدان أكثر من 100 شخص، بينما تم التأكد من وفاة 17. وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس في ساعة متأخرة الاثنين إنه جرى انتشال مزيد من الجثث منذ ذلك الحين، ولم تخض في مزيد من التفاصيل.

تاميل نادو

في دلهي، أكد رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي أمس، لرئيس وزراء ولاية تاميل نادو «إم كيه ستالين» أنه سيتم توجيه الدعم الكامل لمواجهة آثار الفيضانات التي تشهدها أجزاء من الولاية. وقالت مصادر رسمية إن مودي استدعى ستالين لمتابعة موقف الفيضانات. يشار إلى أن منطقة فيلوبورام في شمال ولاية تاميل نادو شهدت فيضانات غير مسبوقة وهطلت أول من أمس، كميات ضخمة من الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن صعوبة الوصول إلى القرى والمستعمرات السكنية، حيث غمرت المياه الجسور والطرق ومساحات شاسعة من المحاصيل.

وأعلنت السلطات مقتل 12 شخصاً جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن أمطار غزيرة ضربت الولاية. ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن مصادر حكومية القول إن 14 محافظة في «تاميل نادو» تضررت بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات وقطع الطرق وخطوط الكهرباء والنقص الحاد في إمداد السلع الأساسية.

وأشارت إلى تضرر 2416 كوخاً، و721 منزلاً إلى جانب نفوق 963 رأساً من الماشية، إضافة إلى تضرر الزراعة والمحاصيل وأنظمة الري.