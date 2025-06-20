طائرة الهند المنكوبة كانت تخضع لصيانة منتظمة

أكدت شركة الطيران الهندية إير إنديا، أمس، أن طائرة بوينغ 787 التي تحطمت قبل أسبوع بُعيد إقلاعها من أحمد آباد في شمال غرب الهند، كانت تخضع لعملية صيانة منتظمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إير إنديا، كامبل ويلسون، في رسالة إلى العملاء: «كانت الطائرة تخضع للصيانة، وأجري آخر فحص أساسي لها في يونيو 2023، وكان من المقرر إجراء الفحص التالي في ديسمبر 2025».

وأضاف: «خضع محركها الأيمن لفحص شامل في مارس 2025، والمحرك الأيسر في أبريل 2025، وخضعت الطائرة ومحركاتها لمراقبة منتظمة، ولم يجرِ الإبلاغ عن أي مشكلة قبل الرحلة». وأوضح ويلسون، أن الكابتن سوميت سابهاروال كان يقود الرحلة، وهو طيار مخضرم وفي سجله أكثر من عشرة آلاف ساعة طيران، فيما في سجل مساعده كلايف كوندر أكثر من 3400 ساعة طيران.

وعثر محققو مكتب تحقيقات الحوادث الجوية على الصندوقين الأسودين للطائرة المخصصة للرحلات الطويلة، واللذين يسجلان محادثات قمرة القيادة والبيانات الفنية الرئيسة للرحلة. وأعلن مكتب تحقيقات الحوادث الجوية في بيان الخميس، أن التحقيقات تتقدم بثبات. وهي الكارثة الأولى التي تتعرض لها طائرة دريملاينر منذ دخولها الخدمة عام 2011.

وفي اليوم التالي للحادثة، أمرت هيئة الطيران المدني، بإجراء عمليات مراجعة لسائر الطائرات من طراز بي - 787، والبالغ عددها 33 طائرة والمستخدمة في رحلات الخطوط الجوية الهندية.

وقد أُنجزت هذه العمليات على 26 طائرة منها، وأُذن لها بالخدمة، بحسب رئيس الشركة.

وتم التعرف على هوية 210 ضحايا حتى الآن باستخدام الحمض النووي لأقاربهم، وفق مسؤول الصحة في ولاية غوجارات روشيكيش باتيل.