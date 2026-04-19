ماليزيا..حريق في ولاية صباح يدمر 1000 منزل ويشرد الآلاف

​قالت إدارة الإطفاء في ماليزيا إن ‌آلاف ​الأشخاص نزحوا بعد أن دمر حريق نحو ألف منزل في قرية ساحلية بولاية صباح في جزيرة بورنيو اليوم الأحد.

وذكر جيمي لاجونج ⁠رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ في منطقة سانداكان في بيان أن السلطات تلقت بلاغا عن الحريق حوالي ‌الساعة 01:32 صباحا بالتوقيت المحلي (1732 بتوقيت جرينتش).

وقال لاجونج "تسببت الرياح العاتية وتقارب المنازل ‌في انتشار الحريق بسرعة، وأدى انخفاض ‌المد لصعوبة الوصول إلى مصدر ‌مياه مفتوح".

واندلع الحريق في ‌إحدى القرى المقامة على الماء، وهي قرى ​من منازل خشبية ‌مبنية ​على ركائز ويعيش بها ⁠بعض من أفقر سكان البلاد، بما في ذلك الكثير ممن لا ​يملكون ⁠جنسية ⁠أو السكان الأصليين.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) عن الشرطة القول إن أكثر من ⁠تسعة آلاف من السكان تضرروا من الحريق، دون تسجيل أي وفيات.

وذكر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الحكومة الاتحادية تنسق مع سلطات ‌ولاية صباح لتقديم المساعدة الأساسية وإعادة التوطين المؤقت ​للمتضررين.

وقال في منشور على فيسبوك "الأولوية الآن هي سلامة الضحايا وتقديم المساعدة الفورية على الأرض".