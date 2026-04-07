188 قتيلا جراء عواصف في باكستان وأفغانستان

أفادت وكالات إدارة الكوارث في أفغانستان وباكستان الثلاثاء بمقتل 188 شخصا جراء أمطار غزيرة وفيضانات وثلوج تضرب البلدين منذ أكثر من أسبوعين.في أفغانستان التي تواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، قال المتحدث باسم الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث محمد يوسف حماد ل "قضى 123 شخصا منذ 26مارس نتيجة الأمطار والفيضانات وانزلاقات التربة والصواعق".

وبين الأحد والثلاثاء فقط، قتل 46 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، بينهم مولود جديد في ولاية غزنة، كان والداه قد تسلماه للتو من مستشفى الولادة، وسقطت سيارتهما في خندق غمرته مياه، مساء الاثنين.

وأصيب الوالدان بجروح، بحسب المكتب الإعلامي لحاكم الولاية. وفي ولاية خيبر بختونخوا في شمال باكستان، ارتفع عدد القتلى أيضا في الأيام الأخيرة إلى 47، بينهم 27 طفلا، منذ 25 مارس، بحسب ما قالت وكالة إدارة الطوارئ في الولاية، وأفادت آخر حصيلة صادرة عن سلطات إدارة الكوارث المحلية، بمصرع 65 شخصا على الأقل في باكستان، مع إضافة 18 حالة وفاة سُجلت منذ 20 مارس في ولاية بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

كذلك، تسببت الأحوال الجوية القاسية بأضرار مادية واسعة النطاق، وأدت إلى إغلاق طرق رئيسية.