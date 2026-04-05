الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 31 ألف شخص بسبب فيضانات عارمة في أفغانستان

ذكر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن أكثر من 31 ألف شخص تضرروا بسبب الفيضانات العارمة في أفغانستان في عام 2025، مما يلقي الضوء على تعرض البلاد المتزايد للكوارث المرتبطة بالمناخ.

وفي بيان صدر اليوم الأحد، شدد البرنامج على الحاجة إلى بنية تحتية ، قادرة على الصمود في وجه الكوارث وقال إنه يعمل مع الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان (وهو مبادرة من منظمة التعاون الإسلامي) لمساعدة المجتمعات على الصمود بشكل أفضل، في مواجهة الصدمات المستقبلية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

يأتي هذا التحذير بعد فيضانات عارمة حدثت أوائل عام 2026، تسببت في خسائر واسعة بمختلف أنحاء العديد من الولايات.

وقال مسؤولون بإدارة الكوارث لدى طالبان هذا الأسبوع إن الفيضانات خلال الأيام العشرة الماضية تسببت في مقتل 77 شخصا وإصابة 137 آخرين.