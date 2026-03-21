كوريا الجنوبية.. 11 قتيلاً في حريق مصنع لقطع السيارات

لقي أحد عشر شخصاً مصرعهم في حريق اندلع بمصنع لقطع غيار السيارات في وسط كوريا الجنوبية، فيما تقوم فرق الإنقاذ بالبحث عن مفقودين بين الأنقاض المتفحمة، حسبما أفادت السلطات الكورية الجنوبية وكالة فرانس برس السبت.

ولم تتمكن فرق الإطفاء من دخول المصنع الواقع في مدينة دايجون فورا بسبب خطر الانهيار.

كما تأخرت استجابة فرق الإغاثة نظرا لوجود الصوديوم داخل الموقع، وهي مادة قابلة للانفجار في حال سوء التعامل معها، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن 170 عاملا كانوا موجودين في المصنع وقت اندلاع الحريق.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء والإنقاذ التابعة لوزارة الداخلية لوكالة فرانس برس "بحسب معلوماتنا، بلغ عدد القتلى 11 شخصا، وعدد المصابين بجروح خطيرة 25 شخصا".

وأضاف "نعلم أيضا أن 34 شخصا أصيبوا بجروح، لكن حالتهم مستقرة، ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين".

واندلع الحريق الذي لم يُعرف سببه بعد، الجمعة قرابة الساعة 13,00 (04,00 ت غ) في مدينة دايجون بوسط البلاد.

ولم يكشف المسؤولون عن سبب الحريق الذي انتشر بسرعة. وأبلغ شاهد عيان وكالة يونهاب أنه سمع دوي انفجار.

وأظهرت صور نشرتها وكالة يونهاب فرق الإطفاء وهي ترشّ المياه على موقع الحريق من رافعات، مع ارتفاع سحابة كثيفة من الدخان الأسود.

وأُخمد الحريق بحلول ظهر السبت.

وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أوامر بتعبئة جميع الأفراد والمعدات المتاحة لعمليات الإنقاذ، وفق ما أفاد مكتبه.



