باكستان تعلن هدنة مع أفغانستان خلال عيد الفطر

أعلنت باكستان الأربعاء هدنة في الأعمال العدائية مع أفغانستان بمناسبة نهاية شهر رمضان.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار: "إن هدنة عيد الفطر جاءت بناء على طلب من "الدول الإسلامية الشقيقة" السعودية وقطر وتركيا، وتمتد خمسة أيام من الخميس حتى منتصف ليل الاثنين".

وكتب في منشور على منصة إكس "تقدم باكستان على هذه البادرة بحسن نية وتماشيا مع المعايير الإسلامية"، لكنه حذر قائلا "في حالة وقوع أي هجوم عبر الحدود، أو هجوم بطيران مسيّر، أو أي حادث إرهابي داخل باكستان، ستستأنف (العمليات) على الفور بكثافة".