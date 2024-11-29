توقف لرئيس تايوان في هاواي يثير غضب بكين

يتوقف الرئيس التايواني لاي تشينج تي، خلال أول رحلة له إلى الخارج، في هاواي وجزيرة غوام الأمريكيتين، وفق ما أفاد مكتبه أمس، ما أثار غضب بكين التي نددت بالزيارة المزمعة.

ويتوجه لاي غداً خلال جولته إلى جزر مارشيل وتوفالو وبالاو، فيما يشمل جدول أعمال الرئيس التايواني توقفاً في هاواي لمدة ليلتين، وفي غوام لليلة واحدة.

ولم يُعلن حالياً أي لقاء يجمعه بمسؤولين أمريكيين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحافي دوري: «عارضنا دائماً التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان وأي شكل من أشكال دعم الولايات المتحدة وتأييدها للتايوانيين».

في السابق، توقف مسؤولون تايوانيون آخرون في الأراضي الأمريكية خلال زيارات إلى دول في أمريكا الجنوبية أو المحيط الهادئ، مثيرين غضب بكين.

وفي ظل هذه الضغوط، أعلن الجيش التايواني أنه نشر مقاتلات وسفناً وأنظمة مضادة للصواريخ في إطار مناورات عسكرية هي الأولى منذ يونيو.

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت منطادين صينيين على مسافة حوالي 110 كلم شمال غرب الجزيرة في منطقة دفاعها الجوي، وذلك بعدما رصدت في القطاع ذاته منطاداً صينياً مماثلاً كان الأول منذ أبريل.

في الأثناء، قال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية في بيان، إن طائرة دورية تابعة للبحرية عبرت مضيق تايوان مستخدمة «المجال الجوي الدولي»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة.

بدورها، أعلنت بكين في وقت سابق، أنها نشرت قوات جوية وبحرية لمراقبة طائرة عسكرية أمريكية تحلق فوق مضيق تايوان. وفي وقت سابق من يوم أمس، عبرت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بوينغ P-8A بوسايدن المجال الجوي الدولي فوق مضيق تايوان، على ما أفاد الأسطول السابع الأمريكي في بيان. وأضاف أن مرور الطائرة عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.