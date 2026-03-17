هيئة الإذاعة البريطانية: تصعيد بين كابول وإسلام آباد بعد غارة دامية على مركز علاجي في العاصمة الأفغانية





أعلنت الحكومة الأفغانية سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء غارة جوية استهدفت مركزاً لعلاج الإدمان في العاصمة كابول، في هجوم حمّلت حكومة طالبان مسؤوليته لباكستان، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، في منشور على منصة «إكس»، إن المستشفى تعرض للقصف مساء الاثنين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب مسؤولين في المستشفى، كان نحو ألفي شخص يتلقون العلاج في المركز وقت الهجوم، فيما رجحوا أن يكون عدد الضحايا بالمئات. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، شرافات زمان أمارخيل، لـ«بي بي سي»، إنه لم تكن هناك أي منشآت عسكرية قرب المستشفى.

في المقابل، نفت باكستان استهداف أي منشأة صحية، وقالت إن الضربات «استهدفت بدقة منشآت عسكرية وبنية تحتية داعمة للإرهاب» في كابول وولاية ننغرهار شرقي البلاد. وأضافت وزارة الإعلام الباكستانية أن العملية نُفذت «بعناية لتفادي وقوع أضرار جانبية»، متهمة الجانب الأفغاني بـ«تحريف الحقائق» لتأجيج المشاعر والتغطية على ما وصفته بدعم غير مشروع للإرهاب عبر الحدود.

وأفاد سكان في كابول بسماع انفجارات قوية قرابة الساعة 20:50 بالتوقيت المحلي، أعقبها تحليق طائرات وأصوات منظومات دفاع جوي، بينما تجمع أقارب المرضى خارج المستشفى في محاولة لمعرفة مصير ذويهم.

وذكر متحدث باسم حكومة طالبان أن حصيلة القتلى بلغت 400 على الأقل، إلا أن «بي بي سي» قالت إنها لم تتمكن من التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ فبراير، إذ تتهم إسلام آباد أفغانستان بإيواء جماعات مسلحة، وهو ما تنفيه طالبان. ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان «يوناما»، قُتل ما لا يقل عن 75 شخصاً وأصيب 193 آخرون داخل أفغانستان منذ 26 فبراير نتيجة الاشتباكات عبر الحدود.

ورغم اتفاق الجانبين على وقف هش لإطلاق النار في أكتوبر، استمرت المواجهات خلال الأشهر الماضية. ودعت الصين، التي تسعى إلى تهدئة التوتر، إلى وقف لإطلاق النار «في أقرب فرصة»، وحثت الطرفين على التحلي بضبط النفس والانخراط في محادثات مباشرة في أسرع وقت.