كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية

أجرت كوريا الشمالية تجارب لنظام إطلاق صواريخ متعددة قادرة على حمل رؤوس نووية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الأحد، غداة إعلان سيول رصد إطلاق نحو عشرة صواريخ بالستية من بيونغ يانغ.

تأتي هذه التجربة بعد أيام قليلة على بدء القوات الكورية الجنوبية والأميركية تدريباتها العسكرية الربيعية المقرّر أن تستمر حتى 19 مارس.

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون السبت على التجربة التي شملت "12 قاذفة صواريخ متعددة فائقة الدقة من عيار 600 ملم وسريتي مدفعية"، وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقال كيم إن هذه التجربة ستعطي أعداء بيونغ يانغ "ضمن نطاق الضربات البالغ 420 كيلومترا" شعورا "بالقلق" بالإضافة إلى "فهم عميق للقوة التدميرية للأسلحة النووية التكتيكية" بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة الكورية الأحد أن "الصواريخ التي أُطلقت ضربت الهدف في البحر الشرقي لكوريا على مسافة نحو 364,4 كيلومترا بدقة 100%، ما يثبت مجددا القدرة التدميرية لضربتها المركزة والقيمة العسكرية للنظام"، في إشارة إلى المسطّح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأشاد كيم بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة ووصفه بأنه "سلاح فتاك جدا لكنه جذاب".

وأظهرت لقطات نشرها الإعلام الرسمي إطلاق صواريخ عدة من منصات متحركة.

وأظهرت لقطة كيم مع ابنته جو آي يتابعان التجربة من موقع بعيد رفقة مسؤولين عسكريين.