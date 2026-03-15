كيم يواصل استعراض قوته.. اختبار قاذفات صواريخ "فتاكة ومدمرة"

أجرت كوريا الشمالية تجارب لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "الأكثر تطورا" وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وذلك بعد يوم من إعلان سيول رصدها إطلاق نحو عشرة صواريخ بالستية من بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان.

وأشرف كيم جونغ أون على التجربة السبت التي شملت "12 قاذفة صواريخ متعددة فائقة الدقة من عيار 600 ملم وسريتي مدفعية"، وفق وكالة الأنباء.

وقال كيم إن هذه التجربة ستعطي أعداء بيونغ يانغ "ضمن نطاق الضربات البالغ 420 كيلومترا" شعورا "بالقلق" بالإضافة إلى "فهم عميق للقوة التدميرية للأسلحة النووية التكتيكية" بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة الكورية الأحد أن "الصواريخ التي أُطلقت ضربت الهدف في البحر الشرقي لكوريا على مسافة نحو 364,4 كيلومترا بدقة 100%، ما يثبت مجددا القدرة التدميرية لضربتها المركزة والقيمة العسكرية للنظام".

وأشاد كيم بنظام إطلاق الصواريخ المتعددة ووصفه بأنه "سلاح فتاك جدا لكنه جذاب".

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان السبت، بأن القوات المسلحة في سيول رصدت "نحو عشرة صواريخ بالستية غير محددة أُطلقت من منطقة سونان في كوريا الشمالية باتجاه بحر الشرق في إشارة إلى الاسم الكوري لبحر اليابان.

ودانت الرئاسة الكورية الجنوبية عمليات الإطلاق، واصفة إياها بأنها "استفزاز ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي"، وحضت بيونغ يانغ على وقف هذه الأعمال فورا.

وتأتي هذه التجرية بعد أيام قليلة من بدء القوات الكورية الجنوبية والأميركية تدريباتها العسكرية الربيعية.