باكستان تفرض حظر التجوال في مدينتين شمال البلاد

أفاد مسؤولون باكستانيون بأن السلطات قامت بنشر قوات الجيش وفرضت حظر تجوال لمدة ثلاثة أيام، بدأ قبيل فجر اليوم الإثنين، في مدينتي جيلجيت وسكاردو شمال البلاد.

جاءت هذه الإجراءات عقب وقوع وفيات وإصابة العشرات في مظاهرات عنيفة اندلعت في أعقاب الأنباء المتداولة عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في قصف أمريكي إسرائيلي مشترك.

واقتحم آلاف المتظاهرين، أمس الأحد، مكاتب "فريق المراقبين العسكريين التابع للأمم المتحدة" المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه، كما استهدفوا مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة سكاردو.

وفي مدينة جيلجيت، ذكرت المصادر أن المتظاهرين أضرموا النيران في مركز للشرطة وألحقوا أضراراً بالغة بمدرسة ومكاتب مؤسسة خيرية محلية. وأكدت الشرطة في منطقة "جيلجيت بالتستان" مقتل 12 شخصاً وإصابة 80 آخرين جراء المواجهات.

من جانبه، صرح "شابير مير"، المتحدث باسم حكومة جيلجيت بالتستان، اليوم الإثنين، بأن "الوضع بات تحت السيطرة"، مؤكداً أن حظر التجوال سيظل قائماً حتى يوم الأربعاء المقبل.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلنت السفارة الأمريكية وقنصلياتها في كراتشي ولاهور إلغاء مواعيد التأشيرات والخدمات القنصلية اليوم الإثنين لدواعٍ أمنية.

كما كثفت السلطات الباكستانية الحراسة حول البعثات الدبلوماسية الأمريكية في أنحاء البلاد، بما في ذلك القنصلية في بيشاور، تحسباً لأي تصعيد إضافي.