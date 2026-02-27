الصين تدعو مواطنيها لمغادرة إيران "بأسرع وقت ممكن"

دعت الصين مواطنيها الجمعة لمغادرة إيران "في أسرع وقت ممكن"، محذرة من "مخاطر أمنية خارجية"، في وقت تهدد الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات ضد الجمهورية الإسلامية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يُنصح المواطنون الصينيون الموجودون حاليا في إيران بتعزيز إجراءات السلامة والمغادرة في أقرب وقت ممكن".

كما حذرت الوزارة بأنه "في ضوء الوضع الأمني الحالي في إيران، تذكّر الخارجية الصينية وسفارة الصين وقنصلياتها في إيران المواطنين الصينيين بضرورة تجنّب السفر إلى إيران في الوقت الحالي".

وأضافت أن السفارات والقنصليات الصينية في إيران والدول المجاورة ستقدم "المساعدة الضرورية" للمواطنين الصينيين الساعين إلى السفر سواء عبر رحلات تجارية أو برّا.