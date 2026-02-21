أفغانستان.. لا أضرار أو إصابات جسيمة بعد الزلزال

ضرب زلزال بقوة 5,8 درجات شرق أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابول، وأسفر عن أضرار طفيفة وإصابة واحدة فقط، بحسب ما أفاد مسؤول في إدارة الكوارث وكالة فرانس برس السبت.

وأكد مركز المسح الجيولوجي الأميركي بأن الزلزال الذي بلغت قوته 5,8 درجات ضرب منطقة تبعد 130 كيلومترا شمال شرق كابول.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث محمد يوسف حامد "لا توجد خسائر أو أضرار جسيمة بعد زلزال الأمس".

وأضاف أنّ شخصا واحدا تعرّض لـ"إصابة طفيفة في تخار" بشمال البلاد، فيما "تضرّرت ثلاثة منازل بشكل طفيف في ولاية لغمان".

وقال زلغاي طالبي، وهو من سكان قضاء خنج قرب مركز الزلزال، إنّ الهزّة كانت "قوية جدا واستمرّت نحو 30 ثانية".

وتكثر الزلازل في أفغانستان، خصوصا في سلسلة جبال هندوكوش قرب منطقة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والهندية.

وأدى زلزال سطحي بلغت قوته ست درجات وقع في شرق البلاد في اغسطس 2025 إلى تدمير قرى جبلية ومقتل أكثر من 2200 شخص.

وتسببت هزات كبيرة في غرب هرات قرب الحدود الإيرانية عام 2023، وفي ولاية ننغارهار في 2022، بمقتل المئات وتدمير آلاف المنازل.