السجن مدى الحياة لرئيس كوريا الجنوبية السابق بسبب فرضه الأحكام العرفية





صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية، والتي استمرت نحو 6 ساعات فقط.

ويذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من ديسمبر 2024، حين أعلن يون الأحكام العرفية، معتبراً أن القرار كان ضرورياً لـ"اجتثاث العناصر المناهضة للدولة" قبل أن يتم عزله بقرار من البرلمان أيدته المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صادقت في أبريل من العام الماضي على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية، وهو الإجراء الذي فجر أسوأ أزمة سياسية في البلاد.

وتعقيبا على حكم المحكمة الدستورية، أعلن حزب "قوة الشعب" الذي ينتمي إليه يون حينها قبوله بقرار المحكمة.

وقال النائب كوون يونغ سي: "إنه أمر مؤسف، لكن حزب قوة الشعب يقبل رسميا قرار المحكمة الدستورية ويحترمه بكل تواضع. نتقدم باعتذارنا الصادق للشعب".

