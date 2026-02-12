استخبارات كوريا الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية يحضر ابنته لخلافته

قدّرت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعمل على تحضير ابنته جو اي لخلافته، في تقرير صدر الخميس قبيل التجمع السياسي الكبير للحزب الحاكم في بيونغ يانع آخر الشهر الجاري.

وتمسك عائلة كيم بمقاليد السلطة في البلاد بقبضة منذ تأسيس كوريا الشمالية عام 1948، وقد ورث كيم السلطة عن والده الذي ورثها عن والده أيضا، علما أنها "جمهورية اشتراكية".

ويظهر كيم في الآونة الأخيرة بشكل متزايد مع ابنته جو اي في مناسبات رسمية كبيرة، ما يوحي بتحضيرها لدور سياسي.

وعقب صدور هذا التقرير من الاستخبارات الكورية الجنوبية، قال النائب لي سوغ كويون إن "الجهاز يُقدّر أن جو اي على الطريق لتكون خليفة" والدها.

ومن المؤشرات الدالة على ذلك أن كيم اصطحبها معه في يناير في زيارة إلى قصر الشمس كومسوسان حيث يرقد مؤسس الدولة كيم إيل سونغ وابنه كيم جونغ ايل.

وأضاف الجهاز أنه سيُراقب عن كثب ما إن كانت ستحضر مؤتمر الحزب الحاكم في بيونغ يانغ آخر الشهر، وترتيب موقعها بين الحضور.

ويتوقع أن تعلن السلطات في هذا التجمع الكبير توجهاتها من السياسة الخارجية إلى الاقتصاد، مرورا بالملف النووي الشديد الحساسية.

لكن هذا التجمُع يُستخدم عادة أيضا للإعلان عن التغيرات داخل قيادة الحزب.

ويتوقع محللون إمكان أن تصبح جو اي أمينة أولى للحزب، أي في المنصب الثاني فيه.

وحضرت ابنة كيم معه عام 2022، عند الكشف عن صاروخ باليستي عابر للقارات.

وتصفها وسائل الإعلام الرسمية بأنها "الطفلة المحبوبة" و"المرشدة العظيمة".