كوريا الجنوبية.. بث جلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق يون سيوك-يول على الهواء

سمحت محكمة كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بالبث المباشر لجلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق يون سوك-يول، المقرر عقدها الأسبوع المقبل، والمرتبطة بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وأعلنت محكمة سول المركزية أنها وافقت على طلب القنوات التلفزيونية ببث الحكم على يون، والذي سيصدر في جلسة تُعقد يوم 19 فبراير الجاري، طبقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفي يناير 2025، وُجهت إلي يون تهمة قيادة تمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024. واتُهم بتنظيم أعمال شغب بهدف تقويض الدستور، بعد تآمره مع وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون وآخرين، وإعلان الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في غياب حرب أو حالة طوارئ وطنية مماثلة.

وستكون هذه المرة الثانية التي تُبث فيها جلسة النطق بالحكم على يون مباشرة عبر التلفزيون.

وسمحت المحكمة ببث جلسة النطق بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات في 16 يناير الماضي بتهم من بينها عرقلة المحققين عن اعتقاله العام الماضي.

وفي المحاكمة نفسها، ستصدر المحكمة حكمها بحق وزير الدفاع السابق كيم، ورئيس قيادة الاستخبارات الدفاعية السابق نوه سانج-وون، والرئيس السابق لوكالة الشرطة الوطنية الكورية السابق جو جي-هو، والرئيس السابق لوكالة شرطة العاصمة كيم بونج-سيك، وجرى توجيه إليهم جميعا تهم بالضلوع في التمرد المزعوم.