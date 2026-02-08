في اجتماع نادر .. كوريا الشمالية تعقد مؤتمراً حزبياً مهماً أواخر فبراير الجاري

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن البلاد ستعقد مؤتمراً حزبياً مهماً أواخر فبراير، في اجتماع نادر يتوقع أن يعلن فيه الزعيم كيم جونج-أون عن سياسته الحاكمة، بما في ذلك السياسات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية.

وجاء قرار المكتب السياسي للحزب الحاكم في كوريا الشمالية خلال اجتماع عُقد في اليوم السابق برئاسة سكرتير الحزب جو يونج-وون، وبتوجيه من كيم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضافت الوكالة: "اعتمد المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بالإجماع قراراً بافتتاح المؤتمر التاسع للحزب في بيونج يانج، عاصمة الثورة، في أواخر فبراير/شباط 2026".

ومن المتوقع أن يحدد المؤتمر التاسع للحزب، وهو الأول منذ المؤتمر الثامن الذي انعقد في عام 2021، السياسات الرئيسية لكوريا الشمالية فيما يخص الاقتصاد والدبلوماسية والدفاع.

ويُعدّ مؤتمر الحزب أعلى هيئة لصنع القرار في النظام.، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفي اجتماع يوم السبت، وافق أعضاء المكتب السياسي وهيئة رئاسته على قرارات تتعلق بمؤهلات المندوبين للمؤتمر القادم، بالإضافة إلى تشكيل هيئة الرئاسة والبرنامج والأمانة العامة والجدول الزمني للمؤتمر.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية بأن كيم جونج-أون، معربا عن تقديره للاستعدادات لمؤتمر الحزب، "حدد القضايا المبدئية والمهام التفصيلية لإنجاح انعقاد المؤتمر".

وسيكون هذا المؤتمر الثالث الذي يُعقد تحت قيادة كيم، الذي تولى السلطة في أواخر عام 2011 وأعاد إحياء مؤتمر الحزب بعد توقف دام أكثر من 30 عاما في محاولة لتحقيق الاستقرار السياسي من خلال الحكم التقليدي بقيادة الحزب.

وتم افتتاح المؤتمرين السابقين بخطاب يلقيه كيم، يليه تقييم لنتائج السياسات التي تم تبنيها في المؤتمر السابق، ثم اعتماد قرارات جديدة من قبل الزعيم. وقد استمر المؤتمر الثامن السابق ثمانية أيام.

وخلال المؤتمر الثامن، عُيّن كيم أمينًا عامًا للحزب، ليحل محل رئيس الحزب ويتولى المنصب الرفيع الذي شغله سلفاه الراحلان، مما عزز قيادته.

وفي مؤتمر عام 2021 أيضا، تعهدت كوريا الشمالية بتطوير أسلحة متطورة، بما في ذلك الغواصات النووية والصواريخ الفرط صوتية.

ومن المتوقع أن يركز مؤتمر هذا العام على السياسة الخارجية للنظام، والتي قد تحدد رد بيونج يانج على مبادرات واشنطن وسول للعودة للمحادثات.

بينما قد تُبقي كوريا الشمالية الباب مفتوحًا أمام المحادثات مع واشنطن، فمن غير المرجح أن تستجيب لعروض سول المستمرة للحوار بعد تبنيها سياسة تُعرّف العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين دولتين متعاديتين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكشف كيم عن خطط جديدة لتطوير الأسلحة، بعد أن صرّح في أواخر الشهر الماضي بأن "خطط المرحلة التالية لتعزيز الردع النووي للبلاد" ستُوضّح في المؤتمر التاسع.

وتفيد التقارير بأن كوريا الشمالية تُحضّر لعرض عسكري بمناسبة المؤتمر القادم. ويحظى هذا العرض العسكري بمتابعة دقيقة لرصد أي مؤشرات على أنظمة أسلحة جديدة.