30 قتيلاً و90 جريحاً إثر انفجار في مسجد بإسلام أباد وقت صلاة الجمعة

لقي أكثر من 30 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب زهاء 90 آخرين إثر وقوع انفجار بمسجد بإحدى ضواحي العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حسبما صرح مسؤولو إنقاذ وشهود عيان.

وذكرت الشرطة في إسلام أباد إن الانفجار بالمسجد الواسع المساحة وقع نتيجة هجوم وأنه يجري التحقيق بشأنه.

وذكر مسؤولو الإنقاذ وشهود عيان أن 30 شخصاً قد لقوا حتفهم من جراء الهجوم، وأن آخرين في حالة حرجة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة والسكان وهم ينقلون المصابين إلى مستشفيات قريبة.

وأدان وزير الداخلية محسن نقوي الهجوم وطلب من السلطات توفير أفضل رعاية طبية للجرحى الذي تم نقلهم لمستشفيات مختلفة بالمدينة.