أزمة ثقة في طوكيو.. هل تطيح صناديق الاقتراع برئيسة الوزراء؟

انخفضت نسبة تأييد حكومة الزعيمة القومية إلى 67% من 75% في ديسمبر، مسجلة "انخفاضاً عن 70% لأول مرة منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي"، بحسب استطلاع أجرته صحيفة نيكاي في اليومين الماضيين وشمل 977 مشاركاً.
وتقول أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان إن الانتخابات ضرورية لمعرفة مدى دعم الشعب لها ولحكومتها الائتلافية الجديدة.
كما تتوقع أن يمكنها فوز حزبها في الانتخابات من الحصول على تفويض أقوى، على الرغم من أن الحزب الليبرالي الديمقراطي نفسه يعاني من انخفاض شعبيته بعد سلسلة من الفضائح.
وقالت الاثنين خلال مناظرة مع قادة المعارضة، في إشارة إلى ضريبة الاستهلاك: "آمل أن أخفضها في أقرب وقت"، مضيفة أنها ترغب في تشكيل لجنة عامة لمناقشة هذه المسألة.
وأثار احتمال خفض الضرائب اضطراباً في سوق السندات الأسبوع الماضي، بعد أن كانت السوق قد تأثرت بالفعل بخطة التحفيز الضخمة التي طرحتها تاكايتشي، ومخاوف من تراجع مالي يُمول بالديون.