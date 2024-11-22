ارتفاع عدد ضحايا إعصار الفلبين إلى 12 شخصاً

ارتفعت حصيلة قتلى الإعصار «مان-يي» في الفلبين إلى 12 شخصاً، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وغمر الإعصار «مان-يي» قرى، ودمّر مباني في الفلبين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصاحبته رياح بلغت سرعتها القصوى 185 كيلومتراً في الساعة.

و«مان-يي» هو سادس عاصفة تضرب الفلبين في أقل من شهر. وأدت العواصف السابقة إلى سقوط ما لا يقل عن 163 قتيلاً، وتشريد آلاف الأشخاص، والقضاء على محاصيل ورؤوس ماشية.

ووقع معظم القتلى في مناطق جبلية شمال العاصمة مانيلا، من بينهم سبعة أشخاص قتلوا بعدما طمر منزلهم بانزلاق تربة في مقاطعة نويفا فيزكايا.

وسحقت صخرة منزلاً، ودفنت ثلاثة أشخاص أحياء في بلدة ديباكولاو الساحلية، حيث ضرب مان-يي اليابسة للمرة الثانية، وفق ما أفاد أرييل نيبوموسينو المسؤول في مكتب الدفاع المدني الحكومي. وتضرب سنوياً نحو عشرين عاصفة كبيرة أو إعصاراً فتاكاً الفلبين، أو المياه المحيطة بها، لكن نادراً ما تحصل هذه الظواهر في مهلة زمنية قصيرة إلى هذا الحد.