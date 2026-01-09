أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية أبحرت من فنزويلا





أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها صادرت ناقلة نفط أبحرت من فنزويلا، هي الخامسة تحتجزها لمحاولتها خرق الحظر الذي تفرضه واشنطن على تصدير كراكاس للخام في الأسابيع الماضية.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم عبر منصة إكس إن الناقلة أولينا "كانت سفينة أخرى ضمن الأسطول الشبح يشتبه بأنها تنقل نفطا محظورا"، وتمّت مصادرتها "بعدما أبحرت من فنزويلا محاولة تفادي القوات الأميركية".

وقال الجيش الأمريك إن عناصر القوات الأمريكية صعدوا على متن ناقلة نفط أخرى في البحر الكاريبي، فيما تواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب استهداف الناقلات الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا والمغادرة لها.

وقامت القوات البحرية والمارينز الأمريكية، المشاركة في الحشد المتواصل على مدار شهر للقوات في البحر الكاريبي، باعتراض الناقلة قبل فجر اليوم الجمعة، وفقا ما ذكرته القيادة الأمريكية الجنوبية، التي أعلنت أنه" لا يوجد هناك ملاذ آمن للمجرمين" عند إعلانها احتجاز الناقلة" أولينا".