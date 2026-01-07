فنزويلا.. رئيس البنك المركزي السابق يقود الاقتصاد

عينت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الثلاثاء، مديراً سابقاً للبنك المركزي نائبا للرئيس مسؤولًا عن الاقتصاد، وهو منصب يمثل أولوية لإدارتها.

واختارت رودريغيز كاليكستو أورتيغا سانشيز الذي قاد البنك المركزي الفنزويلي بين عامَي 2018 و2025 ولديه أيضا خبرة في قطاع النفط.

وكان هذا أول تغيير وزاري لها منذ تأديتها اليمين الدستورية كرئيسة بالوكالة الاثنين، بعد يومين من هجوم أميركي أدى إلى القبض على الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

وقالت في بيان إن الحكومة تأمل في "تعزيز" أرقام العام الماضي في الفترة المقبلة، ذاكرة توقعات اللجنة الاقتصادية الإقليمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) بنمو 6,5 في المئة لفنزويلا عام 2025.

والوضع الاقتصادي الفنزويلي معقد فيما أدى انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة تقارب 500% إلى تأجيج المخاوف من تضخم مفرط.

ويُنسب إلى رودريغيز، نائبة الرئيس منذ العام 2018، الفضل في مساعدة فنزويلا على الخروج من أزمة اقتصادية عميقة عبر تخفيف قيود الصرف والسماح بدولرة الاقتصاد.