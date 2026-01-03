ترامب: شركات النفط الأميركية ستتوجه إلى فنزويلا

أعلن الرئيس دونالد ترامب السبت أنه سيسمح لشركات النفط الأميركية بالتوجه إلى فنزويلا لاستغلال احتياطياتها الهائلة من النفط الخام بعد العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي "سنقوم بإشراك شركات النفط الأميركية الكبيرة جدا، وهي الأكبر في العالم، لإنفاق مليارات الدولارات، لإصلاح البنية التحتية المتهالكة بشدة، البنية التحتية النفطية، والبدء في جني الأموال لصالح البلاد".

لكنه أضاف أن "الحظر المفروض على كل النفط الفنزويلي لا يزال ساري المفعول بالكامل".

في إطار حملة ضغط عسكرية استمرت لأسابيع ضد فنزويلا في الفترة التي سبقت العملية، صادرت القوات الأميركية ناقلتي نفط على الأقل قالت واشنطن إنهما تخضعان لعقوبات أميركية.

كما حذّر ترامب شخصيات سياسية وعسكرية أخرى في فنزويلا، قائلا إن "ما حدث لمادورو يمكن أن يحدث لهم".

تخضع فنزويلا لعقوبات نفطية أميركية منذ عام 2019، وهي تنتج حوالي مليون برميل من النفط الخام يوميا، وتبيع معظمه في السوق السوداء بأسعار مخفضة للغاية.

واتهم ترامب كراكاس باستخدام عائدات النفط لتمويل "إرهاب المخدرات والاتجار بالبشر والقتل والخطف".