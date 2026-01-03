ماكرون يدعو الى انتقال ديموقراطي في فنزويلا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت الى انتقال سلمي للسلطة في فنزويلا بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس، معتبرا أن الفنزويليين لا يمكنهم سوى أن "يبتهجوا" بانتهاء "ديكتاتورية (نيكولاس) مادورو".

وكتب ماكرون على إكس "عبر مصادرته السلطة والدوس على الحريات الأساسية، نيكولاس مادورو ألحق ضرارا بالغا بكرامة شعبه"، داعيا الى انتقال "سلمي وديموقراطي يحترم إرادة الشعب الفنزويلي"، على أن يقوده في "أسرع وقت" إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي كان مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في صيف العام 2024.

كما استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن تتولى زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو إدارة بلادها لفترة انتقالية بعد اعتقال نيكولاس مادورو، قائلا إن واشنطن تتعاون مع نائبة الأخير.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية عليها أن تكون القائدة. فهي لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد". أضاف "إنها امرأة لطيفة للغاية، لكنها لا تحظى بالاحترام".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف السبت أنه تم إخراج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من مكان تواجدهما في فنزويلا بواسطة مروحيات نقلتهما إلى سفينة، مشيرا إلى أنهما سيُنقلان إلى نيويورك حيث يواجهان تهما فيدرالية.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه "فوكس نيوز" عبر الهاتف "إنهما على متن سفينة لكنهما في طريقهما إلى نيويورك. أخرجتهما مروحيات".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لأحد "باستكمال مسار" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اعتقلته قوات أميركية في عملية عسكرية السبت.