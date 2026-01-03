روسيا تدعو الولايات المتحدة الى إطلاق سراح مادورو

حثت روسيا السبت الولايات المتحدة على إطلاق سراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، بعد أن اعتقلتهما قوات أميركية في وقت سابق من اليوم في كراكاس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "نحث بشدة القيادة الأميركية على إعادة النظر في موقفها والإفراج عن الرئيس المنتخب شرعيا للدولة ذات السيادة وزوجته".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف السبت أنه تم إخراج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من مكان تواجدهما في فنزويلا بواسطة مروحيات نقلتهما إلى سفينة، مشيرا إلى أنهما سيُنقلان إلى نيويورك حيث يواجهان تهما فيدرالية.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه "فوكس نيوز" عبر الهاتف "إنهما على متن سفينة لكنهما في طريقهما إلى نيويورك. أخرجتهما مروحيات".