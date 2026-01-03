غوتيريش: العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا "سابقة خطيرة"

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش في بيان اليوم السبت إن غوتيريش عبر عن انزعاجه الشديد من العملية العسكرية الأمريكية ​في فنزويلا ​التي تشكل "​سابقة خطيرة".

وذكر ستيفان ‌دوجاريك المتحدث ‌باسم غوتيريش "يواصل الأمين العام التشديد على ​أهمية ​الاحترام الكامل، من الجميع، للقانون ‍الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. ويشعر بقلق بالغ ‍إزاء عدم احترام قواعد القانون الدولي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف السبت أنه تم إخراج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من مكان تواجدهما في فنزويلا بواسطة مروحيات نقلتهما إلى سفينة، مشيرا إلى أنهما سيُنقلان إلى نيويورك حيث يواجهان تهما فيدرالية.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه "فوكس نيوز" عبر الهاتف "إنهما على متن سفينة لكنهما في طريقهما إلى نيويورك. أخرجتهما مروحيات".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لأحد "باستكمال مسار" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اعتقلته قوات أميركية في عملية عسكرية السبت.