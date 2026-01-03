لافروف: روسيا تتضامن مع فنزويلا في مواجهة "العدوان المسلح"

‌قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت إن وزير الخارجية سيرجي لافروف عبر عن "تضامنه الكامل مع الشعب الفنزويلي في مواجهة العدوان المسلح" خلال مكالمة هاتفية مع ​ديلسي رودريجيز ​نائبة الرئيس ​الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضافت ‌الوزارة "‌تحدث الجانبان عن ضرورة منع أي ​تصعيد ​آخر وإيجاد مخرج من الأزمة عبر الحوار".

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الوزارة نفت صحة التقارير التي تفيد بوجود رودريجيز في روسيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف السبت أنه تم إخراج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من مكان تواجدهما في فنزويلا بواسطة مروحيات نقلتهما إلى سفينة، مشيرا إلى أنهما سيُنقلان إلى نيويورك حيث يواجهان تهما فيدرالية.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه "فوكس نيوز" عبر الهاتف "إنهما على متن سفينة لكنهما في طريقهما إلى نيويورك. أخرجتهما مروحيات".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لأحد "باستكمال مسار" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اعتقلته قوات أميركية في عملية عسكرية السبت.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز "لا يمكننا المخاطرة بترك شخص آخر يأخذ مكانه ويستكمل مساره". أضاف "سنكون ضالعين في ذلك بشكل كبير. ونريد أن نمنح الشعب (الفنزويلي) الحرية"، معتبرا أن العملية العسكرية هي "رسالة بأننا لن نسمح لأحد بترهيبنا".