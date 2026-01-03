جنوب أفريقيا تدعو إلى عقد جلسة لمجلس الأمن رداً على اعتقال مادورو

أعلنت وزارة العلاقات ‌الدولية في جنوب أفريقيا في بيان صدر اليوم السبت أن البلاد دعت إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب العملية العسكرية أحادية الجانب التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا.

وجاء في ​البيان "تدعو ​جنوب أفريقيا ​مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الهيئة ‌المعنية ‌بصون السلم والأمن الدوليين، إلى عقد جلسة عاجلة للتعامل مع ​هذا ​الوضع".

وأضاف البيان "تعتبر جنوب أفريقيا هذه الأعمال ‍انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة الذي يلزم الدول الأعضاء بالامتناع عن استخدام القوة أو ‍التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف السبت أنه تم إخراج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من مكان تواجدهما في فنزويلا بواسطة مروحيات نقلتهما إلى سفينة، مشيرا إلى أنهما سيُنقلان إلى نيويورك حيث يواجهان تهما فيدرالية.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه "فوكس نيوز" عبر الهاتف "إنهما على متن سفينة لكنهما في طريقهما إلى نيويورك. أخرجتهما مروحيات".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لأحد "باستكمال مسار" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اعتقلته قوات أميركية في عملية عسكرية السبت.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز "لا يمكننا المخاطرة بترك شخص آخر يأخذ مكانه ويستكمل مساره". أضاف "سنكون ضالعين في ذلك بشكل كبير. ونريد أن نمنح الشعب (الفنزويلي) الحرية"، معتبرا أن العملية العسكرية هي "رسالة بأننا لن نسمح لأحد بترهيبنا".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن القوات الأميركية ألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو بعدما نفّذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا، قبل أن تعلن السلطات في واشنطن بأن مادورو سيواجه وزوجته "كامل غضب العدالة الأميركية" بموجب تهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب.

وأوضح ترامب على منصة "تروث سوشال" إن "الولايات المتحدة الأميركية نفّذت بنجاح ضربة واسعة النطاق على فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي أُلقي القبض عليه مع زوجته ونقلا إلى خارج البلاد".

وفي تصريح مقتضب لصحيفة "نيويورك تايمز"، وصف ترامب العملية بأنها "رائعة"، موضحا أن "تحضيرا جيدا" سبقها، وبأن "الكثير من الجنود الجيدين" شاركوا فيها، شارحا أن أبرز المواقع التي استهدفتها مُجمَّع فويرتي تيونا العسكري، الأكبر في فنزويلا والواقع جنوب كراكاس، وقاعدة كارلوتا الجوية في الشمال.