ترامب: نقل مادورو وزوجته إلى نيويورك لمواجهة تهم فيدرالية

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنه تم إخراج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من مكان تواجدهما في فنزويلا بواسطة مروحيات نقلتهما إلى سفينة، مشيرا إلى أنهما سيُنقلان إلى نيويورك حيث يواجهان تهما فيدرالية.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه "فوكس نيوز" عبر الهاتف "إنهما على متن سفينة لكنهما في طريقهما إلى نيويورك. أخرجتهما مروحيات".

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح لأحد "باستكمال مسار" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اعتقلته قوات أميركية في عملية عسكرية السبت.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز "لا يمكننا المخاطرة بترك شخص آخر يأخذ مكانه ويستكمل مساره". أضاف "سنكون ضالعين في ذلك بشكل كبير. ونريد أن نمنح الشعب (الفنزويلي) الحرية"، معتبرا أن العملية العسكرية هي "رسالة بأننا لن نسمح لأحد بترهيبنا".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن القوات الأميركية ألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو بعدما نفّذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا، قبل أن تعلن السلطات في واشنطن بأن مادورو سيواجه وزوجته "كامل غضب العدالة الأميركية" بموجب تهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب.

وأوضح ترامب على منصة "تروث سوشال" إن "الولايات المتحدة الأميركية نفّذت بنجاح ضربة واسعة النطاق على فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي أُلقي القبض عليه مع زوجته ونقلا إلى خارج البلاد".

وفي تصريح مقتضب لصحيفة "نيويورك تايمز"، وصف ترامب العملية بأنها "رائعة"، موضحا أن "تحضيرا جيدا" سبقها، وبأن "الكثير من الجنود الجيدين" شاركوا فيها، شارحا أن أبرز المواقع التي استهدفتها مُجمَّع فويرتي تيونا العسكري، الأكبر في فنزويلا والواقع جنوب كراكاس، وقاعدة كارلوتا الجوية في الشمال.

وأفادت وزيرة العدل باميلا بوندي على "إكس" بأن مادورو وزوجته "سيواجهان قريبا كامل غضب العدالة الأميركية على التراب الأميركي وفي محاكم أميركية".

وأشارت إلى أن الزوجين يواجهان اتهامات في محكمة نيويورك الفدرالية تتعلق بـ"التآمر في إطار الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر بشأن استيراد الكوكايين".

واعتبر نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو أن ثمة "فجرا جديدا" لفنزويلا التي يتهم ترامب رئيسها الاشتراكي مادورو الموجود في السلطة منذ 2013 بأنه يتزعم شبكة واسعة لتهريب المخدرات، وهو ما ينفيه مادورو.

وأكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في تصريح تلفزيوني أنها لا تعرف مكان وجود مادورو البالغ 63 عاما، مطالبة الولايات المتحدة بتقديم "دليل" على أنّ مادورو وزوجته "على قيد الحياة" بعد هذه العملية المذهلة.

ودانت فنزويلا السبت "العدوان العسكري الخطير جدا" عقب الضربات التي وقعت ليلاً حول العاصمة ومنطقتها، والتي وصفها الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأنها هجوم "صاروخي".

وسُمع دويّ أولى الانفجارات القوية في العاصمة الفنزويلية ومحيطها بدءا من قرابة الساعة 2,00 بالتوقيت المحلي (6,00 ت غ)، واستمرّت حتى الساعة 3,15 صباحا (7,15 ت غ).

وأشار بيان للحكومة إلى أنّ "فنزويلا ترفض وتستنكر وتدين العدوان العسكري الخطر جدا الذي شنته الولايات المتحدة على أراضي فنزويلا وشعبها".

ورأى البيان أن "الهدف من هذا العدوان ليس سوى السيطرة على الموارد الاستراتيجية لفنزويلا، ولا سيما النفط والمعادن، في محاولة لكسر الاستقلال السياسي للأمة".

ودعت الحكومة "مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد لتفعيل خطط التعبئة"، بحسب البيان الذي أشار إلى أن مادورو "وقّع (قرار إعلان) حالة الطوارئ وأمر بها".