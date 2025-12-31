مقتل شخص وإصابة 40 آخرين بحادث اصطدام قطارَين في البيرو

وقع حادث اصطدام بين قطارين لنقل السياح إلى موقع ماتشو بيتشو في البيرو وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 40 آخرين على الأقل، بحسب السلطات.

والقتيل هو سائق أحد القطارين، وفقا لمكتب المدعي العام في كوسكو، المدينة الأقرب إلى الموقع.

وقال المسؤولون إنهم يعملون على تحديد هوية ركاب القطار المصابين، وكثر منهم زوار أجانب ومعظمهم مصابون بجروح خطرة.

وتظهر مقاطع فيديو أرسلها ركاب إلى قناة "آر بي بي" التلفزيونية ضحايا مصابين ملقين بجوار السكك الحديد مع قاطرتين متضررتين في مكان قريب.

وأُرسلت عشرات سيارات الإسعاف وطاقم طبي إلى ماتشو بيتشو الواقع في منطقة نائية لا يمكن الوصول إليها عبر الطرق مباشرة.

وقام شرطيون واضعين خوذات واقية ومرتدين سترات بألوان زاهية، بنقل الركاب المصابين على نقالات من القطارين لتلقي العلاج.

ويقع المجمع الأثري على مسافة 130 كيلومترا من مدينة كوسكو وعلى ارتفاع 2438 مترا، وقد بُني في القرن الخامس عشر بأمر من إمبراطور الإنكا باتشاكوتيك (1438-1470) واكتشفه المستكشف الأميركي هيرام بينغهام عام 1911.

ويستقبل الموقع في العادة 4500 سائح يوميا في المعدل.

ويستقل معظم السياح القطار والحافلة للوصول إلى الموقع التاريخي الواقع في أعالي جبال الأنديس.

وقالت شركة "فيروكاريل ترانساندينو" التي تملك امتياز خط السكة الحديد، إن "قطارين تابعين لشركتي "إنكا ريل" و"بيرو ريل" اصطدما ، ما تسبب بأضرار بشرية ومادية".

ولم يُعرف سبب الحادث بعد.