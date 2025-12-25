نصري عصفورة يفوز في الانتخابات الرئاسية بهندوراس وواشنطن ترحب

أعلنت السلطات الانتخابية في هندوراس الأربعاء فوز نصري عصفورة، المرشح اليميني المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، بعد تأخير دام أسابيع في عملية فرز الأصوات.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، آنا باولا هول، أن المجلس "يعلن فوز نصري خوان عصفورة زبلح بولاية رئاسية مدتها أربع سنوات".

وتغلب عصفورة البالغ 67 عاماً، وهو ابن مهاجرين فلسطينيين، على سلفادور نصر الله الذي طالب بإعادة فرز كاملة للأصوات بسبب مزاعم بوجود مخالفات.

وسارع وزير الخارجية الأميركي إلى الترحيب بانتخاب عصفورة، قائلا إنه يتطلع للعمل مع ادارته "لتعزيز تعاوننا الأمني الثنائي والإقليمي وإنهاء الهجرة غير الشرعية".