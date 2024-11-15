طائر نورس يسخر من رجل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفاً لشاب يحاول القيام بحركة بهلوانية على أحد الشواطئ في البرازيل، بينما يقف بجانبه طائر نورس ويسخر منه، ويبدو عليه المرح والاستمتاع بالسخرية من الشاب المسكين.



ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام الشاب بمحاولة الوقوف على يديه بهدف تنفيذ حركة بهلوانية على شاطئ البحر، دون أن ينجح في ذلك، بينما يتقافز نورس بالقرب منه مراقباً، وكلما كان الشاب يفشل في محاولته، يقوم النورس بالطيران لمسافة قصيرة في حركة تعبر عن شعوره بالمرح، ومن ثم يبدأ بإصدار صوت يشبه صوت الضحك الساخر. في نهاية المطاف استسلم الشاب للأمر، واستلقى على الرمال وتوقف عن المحاولة، بينما استمر الطائر الساخر في «الضحك» من محاولات الشاب الفاشلة.

