رئيس كولومبيا يحذر واشنطن من «إيقاظ النمر»

أطلق الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أمس، تحذيراً شديد اللهجة للولايات المتحدة، مشدداً على خطورة التدخل في مياه الكاريبي وشؤون فنزويلا، في خطاب ألقاه من سانتا مارتا. استخدم بيترو لغة رمزية حذّر فيها من «إيقاظ النمر»، في إشارة إلى ما يصفه بالتصعيد الأمريكي ضد كولومبيا وفنزويلا.

وقال بيترو خلال خطابه في سانتا مارتا: «احذروا، أنتم تعبرون بحر الكاريبي، وتتدخلون في شؤون بوليفار (فنزويلا)، وتقول الأسطورة إنه إذا هاجم نسر الدول اللاتينية، فسيستيقظ النمر. لا توقظوا النمر!».

وأكد بيترو أنه في ظل الوضع المتوتر الحالي، يجب إجراء حوار مع الولايات المتحدة بشكل مباشر. وأضاف: «دعونا نتحدث وجهاً لوجه، لأنه إذا تجرأ النسر على الهجوم، فسيجد النمر هنا مستيقظاً وقوياً، وسيتغير التاريخ بالتأكيد، ليس فقط للأمريكتين الحرتين، بل للبشرية جمعاء».

وفي 21 أكتوبر الماضي، انتقد الرئيس الكولومبي الإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا، متهماً الرئيس دونالد ترامب بالسعي إلى غزو فنزويلا بحجة مكافحة تهريب المخدرات، واتهم الولايات المتحدة بأنها «تسعى للسيطرة على نفط البلاد»، كما اتهمها باستخدام «القوة المفرطة»، إذ أودت الهجمات على السفن بحياة 27 مواطناً من دول أمريكا اللاتينية.

وفي خطابه، أبرز بيترو أن أي هجمات على السفن الكولومبية أو التدخل في المنطقة البحرية تُعد تجاوزاً للسيادة الوطنية، وأن بلاده مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها الإقليمي.