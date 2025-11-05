3 قضايا محورية على جدول أعمال «كوب 30» في البرازيل

على عكس السنوات الأخيرة، لن تهيمن قضية رئيسية واحدة على مؤتمر الأطراف الثلاثين المرتقب في مدينة بيليم البرازيلية بين 10 و21 نوفمبر، لكن من المتوقع أن يكون ضعف الطموحات المناخية، والنقص الحاد في التمويل المخصص للدول الفقيرة، وحماية الغابات، من القضايا الأكثر إثارة للجدل.

وستكون الالتزامات المناخية لدول العالم على جدول أعمال مؤتمر الأطراف الثلاثين هذا العام، مع استنتاج واضح، هو أنها غير كافية.

ويفترض أن تخفض هذه الخطط انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 10% فقط بحلول عام 2035 مقارنة بعام 2019، على ما أظهرت تقديرات للأمم المتحدة نشرت الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال غير مكتملة بسبب تأخر نحو مئة دولة في نشر خرائط الطريق الخاصة بها.

وستطالب دول كثيرة بأن تعزز البلدان التي تسجل أعلى انبعاثات لغازات الاحترار التزاماتها.

ومنذ اتفاقية باريس عام 2015، طُلب من الدول أن تحدث كل خمس سنوات خططها التي توضح كيف تعتزم خفض انبعاثات غازات الدفيئة، من خلال تدابير عدة منها مثلاً تطوير الطاقات المتجددة.

وأكدت الرئاسة البرازيلية أن خرائط الطريق هذه تمثل رؤية مستقبلنا المشترك، مشيرة إلى أن مؤتمر الأطراف ينبغي أن يستجيب سياسياً لهذه القضية، حتى لو لم تكن مدرجة على جدول الأعمال.

ونشرت الصين مساهمتها الوطنية المحددة لعام 2035، واكتفى الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من انقسامات داخلية، بتقديم نطاق إرشادي.

تمويل مناخ

على صعيد متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس، الدول إلى تعبئة 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 لتمويل العمل المناخي الذي تقوم به البلدان النامية.

وشدد غوتيريش، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والذي تستضيفه قطر من الرابع إلى السادس من الشهر الجاري، على ضرورة مضاعفة التمويل المخصص للتكيف للوصول به إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار هذا العام، ورسملة صندوق مواجهة الخسائر والأضرار بمساهمات كبيرة.

ودعا إلى تذليل العقبات أمام مشاركة المرأة عالمياً، انطلاقاً من مجالس إدارات المؤسسات التجارية وصولاً إلى مجالس وضع السياسات، والقضاء على العنف الممارس ضدهن.

وقال، إن قمة الدوحة تفتتح أعمالها في منعطف يتسم بمعاناة بشرية ونزاعات، ولا يزال الإنسان يعاني من الجوع والفقر والنزوح والبطالة، ولا تحصل الدول النامية على مستوى الدعم التي هي بحاجة إليه، وسرعة العمل دون المستوى المطلوب للاستفادة من الابتكار ووقف الارتفاع في درجات الحرارة، وبالتأكيد نحن نبتعد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن إعلان الدوحة قد أكد على الدور المحوري للإنسان والعمل في أربعة مجالات من تسريع الكفاح ضد الفقر وانعدام المساواة، لافتاً إلى أن هناك نحو 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع.

وأضاف أنه من غير المقبول أن يعاني الملايين من الجوع يومياً ومن الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها، في حين أن الحكومات تقلل من ميزانياتها في مجال الصحة.

اجتماع أوروبي

في السياق، يعقد وزراء البيئة الأوروبيون اجتماعاً في بروكسل يحاولون فيه تفادي كارثة عبر انتزاع اتفاق بشأن تقليص انبعاثات بلدان الاتحاد الأوروبي لغازات الدفيئة بين عامي 2035 و2040، قبيل انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ كوب 30 في البرازيل.

وقالت وزيرة البيئة الفرنسية، مونيك باربو، للصحافيين مع بدء المفاوضات النهائية في بروكسل، إنه يوم غاية في الأهمية، محذرة من أن التوجه إلى المؤتمر المناخي الأممي من دون اتفاق على الأهداف سيشكل كارثة للاتحاد الأوروبي.

ودعا المفوض الأوروبي للعمل المناخي، فوبكه هويكسترا، لدى توجهه لحضور المحادثات إلى تعاون دول التكتل الـ27.

وقال وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر: أريد أن يتوجه رؤساء دولنا وحكوماتنا إلى البرازيل بتفويض قوي جداً وبدور قيادي واضح لأوروبا.

كما يأمل الاتحاد في حشد دعم أغلبية بلدانه الرئيسية من أجل تحقيق هدف المناخ المقبل الذي حددته المفوضية الأوروبية على مسار بلوغ الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وفي مسعى لإقناع المشككين، ستغطي المحادثات مجموعة إجراءات مرنة للدول الأعضاء، بما يشمل السماح للدول باحتساب أرصدة الكربون التي تشترى لتمويل مشاريع خارج أوروبا ضمن إجمالي الانبعاثات التي تسهم هذه الدول في خفضها.

وفشل تعهد المفوضية بأرصدة كربون تغطي ما يصل إلى 3% من خفض انبعاثات أي دولة بحلول العام 2040، في إقناع المتمسكين برفضهم للخطوة، في وقت تطالب بلدان بينها فرنسا بنسبة أعلى تبلغ 5 %.

كما تطالب بعض البلدان ببند يتيح إعادة النظر في هدف العام 2040 كل عامين، إلا أن المجموعات المدافعة عن البيئة اتهمت الحكومات بتقويض طموحات التكتل المناخية عبر ترك ثغرات، لكن دبلوماسياً مشاركاً في العملية دافع عن التسوية التي تتبلور في بروكسل، مقراً في الوقت عينه بأنها ليست جيدة بالضرورة.

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «نحاول تحقيق شيء جيد في واقع موحل وفوضوي وسيئ».