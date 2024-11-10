زلزالان قويان بفارق ساعة يضربان كوبا

ضرب زلزالان قويان بفارق ساعة جنوب كوبا الأحد بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء، فيما أكدت السلطات المحلية أنها لم تصدر أي إنذار باحتمال حصول موجة تسونامي ولم يسجل على الفور وقوع ضحايا.

وقال المعهد الأميركي للجيوفيزياء إن الهزة الثانية كانت أقوى من الأولى وبلغت 6,8 درجات ووقعت على عمق 23,5 كيلومترا في البحر على بعد حوالي 40 كيلومترا عن ساحل بارتولوميه ماسو في محافظة غرنما الجنوبية.

وأتت بعد ساعة على زلزال أول بلغت قوته 5,9 درجات بحسب المعهد الأميركي وكان مركزه على عمق 14,2 كيلومترا في المحيط على بعد حوالي 35 كيلومترا من ساحل بارتولوميه ماسو وحوالي 175 كيلومترا عن ثاني مدن البلاد سانتياغو دي كوبا.

وكتبت صحيفة غرانما الرسمية أنه لم يبلغ على الفور بوقوع قتلى لكن الناس شعروا بالهزة في كل أرجاء الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي.