ليما تشتعل.. مقتل متظاهر و102 إصابة في "انتفاضة الجيل زد" ضد الفساد والرئيس

أسفرت اشتباكات في ليما عن مقتل شخص وإصابة أكثر من مئة آخرين ليل الأربعاء و الخميس، إثر تظاهرة شبابية حاشدة عبّر المشاركون فيها عن استيائهم من الطبقة السياسية وعصابات الجريمة المنظمة، وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات.

وتشهد البيرو ازدياداً في الاحتجاجات منذ شهر. وتظاهر آلاف الأشخاص الأربعاء مجدداً في العاصمة ليما وفي أريكيبا (جنوب) وكوسكو (جنوب شرق) وبونو (جنوب شرق) احتجاجاً على التزايد غير المسبوق في جرائم القتل والابتزاز المنسوبة إلى عصابات الجريمة المنظمة.

وفي ليما، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية أسفرت عن مقتل شخص قال رئيس البيرو الانتقالي خوسيه خيري إنه "إدواردو رويز سانز ويبلغ 32 عاماً".

وأفادت التنسيقية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي المنظمة غير الحكومية الرئيسية في البيرو المعنية بحقوق الإنسان، بأن "الضحية قضى بطلق ناري، ربما على يد ضابط شرطة في زي مدني".

إلى ذلك، أظهرت حصيلة نشرتها منظمة "المدافع عن الحقوق" عبر منصة إكس أن مئة وشخصين تلقوا رعاية طبية في أقسام الطوارئ في المستشفيات إثر الاحتجاجات، هم "24 مدنياً و78 شرطياً".

وأدى التدهور الأمني الذي يطال خصوصاً قطاع النقل في البيرو، حيث قُتل ما لا يقل عن 47 سائق حافلة منذيناير، فضلاً عن قطاعات أخرى، إلى عزل الرئيسة دينا بولوارتي الجمعة الماضي.

ويشغل رئيس البرلمان البيروفي خوسيه خيري منصب الرئيس المؤقت للبلاد التي تعاني عدم استقرار حكومياً، حتىيوليو 2026.

وعقب الاحتجاجات السابقة، جاءت تظاهرة الأربعاء التي دُعي إليها قبل التغيير الحكومي المفاجئ، استجابة لدعوة "الجيل زد"، وهي حركة متظاهرين شباب تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً احتشدوا حول علم "وان بيس" (One Piece) يرفعونه، في إشارة إلى قصة الرسوم المتحركة اليابانية التي تحمل الاسم نفسه وتُعتبر الأكثر مبيعاً في العالم ويتواجه بطلها "لوفي" (Luffy) مع جماعات مهيمنة.

كذلك، دعت مجموعات فنية وعمال النقل العام إلى احتجاجات عقب تظاهرة حاشدة في 7 أكتوبر شلت الحركة في ليما.

وقالت أماندا ميزا، وهي عاملة مستقلة تبلغ 49 عاماً، لوكالة فرانس برس الأربعاء أثناء توجهها إلى مبنى البرلمان المحلي: "هناك استياء عام لأن الدولة لم تتخذ أي إجراء".

وأضافت: "انعدام الأمن لدى المواطنين وعمليات الابتزاز والقتل بالأجرة... ازدادت بشكل ملحوظ"، بينما كان الحشد يهتف: "لا نريد أي قتيل إضافي!".

مع حلول الليل، حاول بعض المتظاهرين إزالة الحواجز الأمنية المقامة خارج مبنى البرلمان، وفق مراسل وكالة فرانس برس. لكن الشرطة فرّقتهم بواسطة قنابل الغاز المُسيل للدموع، كما استخدمت الدروع والهراوات ضد المتظاهرين الذين رشقوا عناصرها بالحجارة والمفرقعات.

وخلال الاشتباكات، كان وجه أحد عناصر الشرطة ملطخاً بالدماء جراء إلقاء حجر عليه، وفق صور التقطها صحافيو وكالة فرانس برس.

ندد الرئيس خيري بتسلل "مجرمين جاؤوا لنشر الفوضى" في التظاهرة "السلمية"، مؤكداً أن هؤلاء سيواجهون "أقصى العقوبات القانونية".

وكتب أيضاً: "حق المواطن في التعبير في الشوارع حق مشروع في مواجهة تجاهل الدولة لسنوات طويلة؛ ومع ذلك، لن نسمح بالعنف وسيلة للتحرك".

والأربعاء، شاركت منظمات نسوية أيضاً في المسيرة التي حُشدت ضد الرئيس الجديد الذي كان موضوع شكوى اغتصاب ردتها النيابة العامة في آب/أغسطس. ورفع الناشطون علماً كبيراً للبيرو عليه بالأحرف السوداء عبارة "خوسيه خيري، رئيس البيرو، مُغتصب".

وإثر الصدامات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين في الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية إلى 176 شخصاً على الأقل، بينهم شرطيون ومتظاهرون وصحافيون، وفق السلطات ومصادر مستقلة.