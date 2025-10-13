ارتفاع ضحايا فيضانات المكسيك إلى 42 حالة وفاة و27 مفقوداً

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية في المكسيك إلى 42 حالة وفاة و27 مفقوداً، وفقاً لتقارير أولية أكدت أن جهود البحث والإنقاذ جارية للعثور على المفقودين. وخلّفت الفيضانات أضراراً كبيرة وأعداداً من المنكوبين.

وأفادت سلطات الدفاع المدني في المكسيك بهطول أمطار غزيرة في 31 ولاية من أصل 32، ما سبّب فيضانات أغرقت قرى بأكملها وجرفت طرقاً، وسبّبت حدوث انهيارات أرضية. وكانت ولاية هيدالغو بوسط البلاد من بين المناطق الأكثر تضرراً، حيث أفادت السلطات هناك بوفاة 22 شخصاً على الأقل، وتضرّر ألف منزل، وعدم تمكن عناصر الإنقاذ من الوصول إلى 90 منطقة.

وتضرّر قرابة 800 ألف شخص جراء الأحوال الجوية القاسية في بويبلا وحدها، بحسب ما أعلنت حكومة الولاية التي أحصت تسعة قتلى. وأفاد مسؤولون بأن الفيضانات أدت إلى وفاة خمسة أشخاص في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، إضافة إلى 6 أشخاص في ولاية كويريتارو وسط البلاد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للحماية المدنية في المكسيك، أمس، أن الأمطار الغزيرة التي ضربت ولايات فيراكروز وبويبلا وهيدالغو وكويريتارو وسان لويس بوتوسي تسببت في حدوث فيضانات.

وأفادت أن التقارير الأولية تشير إلى وفاة 42 شخصاً جراء الفيضانات، وأن جهود البحث والإنقاذ جارية للعثور على 27 مفقوداً. وكتبت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، في منشور على منصة «إكس» بعد اجتماع مع مسؤولين محليين وأعضاء حكومتها: «نعمل على دعم السكان، وإعادة فتح الطرق، وإعادة التيار الكهربائي». وأضافت أنه جرى نشر آلاف الجنود، إضافة إلى قوارب وطائرات ومروحيات، لدعم جهود الإنقاذ.

وقالت المنسقة الوطنية للدفاع المدني، لورا فيلاسكيز، إن الولايات المتضرّرة شهدت انزلاقات للتربة وفيضان أنهار وانهيار طرق. وجرى توفير مراكز إيواء للمتضررين.

ووفقاً لوسائل إعلام مكسيكية، لا يزال آلاف الأشخاص في الولايات الخمس المتضررة من أسوأ فيضانات في السنوات الأخيرة من دون كهرباء. وهناك مخاوف من تفاقم الفيضانات والانهيارات الأرضية على المنحدرات الجبلية.

ويتواصل هطول الأمطار الغزيرة في المناطق التي غمرت المياه طرقها السريعة وشوارعها ومنازلها.