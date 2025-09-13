الأمم المتحدة تدين الهجوم الوحشي المسلح على بلدة كاباريه بمقاطعة غرب هايتي

أدان أنطونيوغوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشدة، ما ورد من أنباء عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً، بينهم نساء وأطفال ومسنون، خلال هجوم وحشي شنته عصابات مسلحة في بلدة كاباريه بمقاطعة غرب هايتي أول أمس وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وشعب وحكومة هايتي.

وعبرغوتيريش في بيان نسب للمتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك عن قلقه البالغ إزاء مستويات العنف التي تهز هايتي، وحث السلطات الهايتية على ضمان تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.

ودعا الدول الأعضاء إلى تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز بعثة الدعم الأمني متعدد الجنسيات (MSS) بالخدمات اللوجستية والأفراد والتمويل اللازم لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية بفعالية في التصدي لعنف العصابات في هايتي، وشدد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.