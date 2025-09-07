أمريكا وفنزويلا.. وعيد ودعوات تهدئة

وقال ترامب في تصريح لصحافيين في المكتب البيضاوي رداً على سؤال بشأن الخطوات التي سيتخذها في حال تكررت الواقعة: إذا وضعتنا الطائرات الفنزويلية في موقف خطر، فسيتم إسقاطها.
ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تتطلع إلى تغيير النظام في فنزويلا، قال ترامب لصحافيين: لا نتحدث عن ذلك، لكننا نتحدث عن حقيقة أنكم أجريتم انتخابات أقل ما توصف به أنها كانت غريبة للغاية.
وذكرت «سي.إن.إن» أن الضربة كانت مجرد بداية لجهود أكبر بكثير لتخليص المنطقة من نشاط تهريب المخدرات وربما إزاحة الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو من السلطة.
موقف
وصرّح في رسالة بثت عبر وسائل الإعلام في البلاد: لا ينبغي أن يؤدي أي خلاف مع الولايات المتحدة إلى صراع عسكري لا مبرر له، مشيراً إلى أن التقارير الاستخباراتية التي قدموها لترامب غير صحيحة.
وأضاف: فنزويلا اليوم بلد خالٍ من إنتاج أوراق الكوكا والكوكايين، وهو بلد يحارب الاتجار بالمخدرات.. فنزويلا كانت دائماً مستعدة للتحدث والانخراط في الحوار، لكننا نطالب بالاحترام.
ودعا مادورو، الولايات المتحدة إلى احترام سيادة بلاده، مضيفاً: يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تتخلى عن خطتها لتغيير النظام في فنزويلا وفي كل أمريكا اللاتينية بالعنف، وأن تحترم السيادة والحق في السلام والاستقلال.
إضاءة
وندد وقتها مادورو بالتعزيزات العسكرية الأمريكية معتبراً أنها أكبر تهديد تشهده القارة خلال الأعوام المئة الماضية، وأعلن استعداد بلاده للكفاح المسلح دفاعاً عن أراضيها، وحشد الجيش الفنزويلي الذي يبلغ تعداده نحو 340 ألف عنصر، وجنود الاحتياط الذين يُعتقد أن عددهم يتجاوز 8 ملايين.
وقال مادورو يومها لمراسلين أجانب: إذا تعرضت فنزويلا لهجوم، فستدخل فوراً مرحلة من الكفاح المسلح.
وشكل الهجوم الأمريكي الذي استهدف ما قالت واشنطن إنه قارب ينقل مخدرات، تصعيداً كبيراً وخطوة غير معتادة للجيش الأمريكي في قضية لطالما اعتُبرت من شؤون أجهزة إنفاذ القانون.
وتشارك حالياً 8 سفن تابعة للبحرية الأمريكية في جهود مكافحة المخدرات في أمريكا اللاتينية، هي ثلاث سفن هجومية برمائية ومدمرتان وطراد وسفينة قتال للسواحل في منطقة الكاريبي، إضافة إلى مدمرة في المحيط الهادئ شرقاً، وفق ما أفاد مسؤول دفاعي أمريكي طالباً عدم نشر هويته.
وتملك فنزويلا 15 مقاتلة من طراز إف-16 اشترتها من الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى عدد من المقاتلات والمروحيات الروسية.