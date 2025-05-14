وفاة أفقر رئيس في العالم

توفى خوسيه موخيكا، رئيس أوروجواي الأسبق والشخصية المتواضعة الذي غيّر بلاده وأذهل العالم، عن عمر يناهز 89 عاما . وفقًا لما أعلنه رئيس أوروجواى الحالى ياماندو أورسي.

ويُعدّ موخيكا من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ أوروغواي، حيث عُرف بتواضعه وأسلوب حياته البسيط، كما لعب دورًا محوريًا في إحداث تغييرات بارزة في بلاده، ما جعله يحظى بإعجاب واسع على الساحة الدولية.

ترشح عام 2009 في الانتخابات الرئاسية، باسم حزبه "الجبهة العريضة"، تحالف يساري، وفاز في الدورة الثانية وأعلن رئيساً لأوروغواي بالأول من مارس 2010.

كان يؤمن بأهمية الاستثمار في التعليم لتحقيق تطور الشعب، قائلا إن "الشعب المتعلم لديه أفضل الخيارات في الحياة، ومن الصعب أن يتعرض لمكائد أو خداع الفاسدين".

حظي بالتقدير بعد إعلانه في مايو 2015، وفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، عن استعداد بلاده لاستقبال 100 يتيم سوري ممن أجبروا على اللجوء للبلدان المجاورة لـ سوريا برفقة بالغين من ذويهم، وذلك بمنزله الصيفي.

كان يتميز بصراحة في خطبه حيث انتقد علانية عام 2012 بمؤتمر "ريو +20" النزعة الاستهلاكية، وطالب في الأمم المتحدة بـ نيويورك عام 2013 ممثلي الدول بالكف عن الذهاب إلى مؤتمرات القمة المكلفة والمسرفة التي لا تحقق شيئا.

كان يصنف بأفقر رئيس بالعالم" لكونه لا يحتفظ سوى بـ10% من راتبه، الذي يبلغ شهريا 12 ألفا وخمسمئة دولار أمريكي، ويتبرع بالباقي لفائدة الجمعيات الخيرية، وتفيد وسائل الإعلام الدولية بأنه لا يتوفر في المقابل على أية حسابات مصرفية ولا ديون، وأغلى شيء لديه وفق تصريحه هو سيارته القديمة من طراز "فولكفاغن بيتل" التي تقدر قيمتها بـ 1945 دولارا.